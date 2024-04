GILARDINO, All'andata fu battesimo del fuoco, da allora...

FirenzeViola.it

Per la prima volta da quando siede in panchina, Alberto Gilardino è pronto a tornare al Franchi da avversario per affrontare la Fiorentina, quella squadra che fu proprio il battesimo del fuoco del Gila con la Serie A. Da quel momento, scrive La Nazione, ne è passata di acqua sotto i ponti e il Genoa, dopo una partenza incubo contro i viola, ha pian piano preso dimestichezza con il massimo campionato, e oggi si trova già salva a cinque punti dai gigliati, adottando un sistema di gioco che predilige la solidità difensiva e le ripartenze. Favorite da un duo, quello formato da Retegui e Gudmundsson, che è un vero e proprio lusso per una squadra con obiettivi di salvezza.

Due giocatori che, come scritto da quotidiano, avrebbero potuto avere la Fiorentina nel proprio futuro. L’attaccante italo-argentino venne sondato la scorsa estate, ma alla fine la dirigenza viola preferì virare su Beltran. L’islandese, invece, è stato il grande obiettivo del mercato di gennaio, con il dg Barone che si dovette arrendere ad un’opposizione inscalfibile del Genoa, dopo una lunga trattativa.