GENOA, Quanti giocatori ai box: Maran osa il 4-4-2?

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto della situazione per ciò che riguarda il Genoa, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: la malasorte, in casa rossoblù, ha confermato di vederci benissimo: il problema accusato da Biraschi a Udine costerà uno stop del difensore (operato) di circa tre mesi, dunque ben oltre l’inizio del girone di ritorno. E pure Perin e Marchetti andranno rivalutati, al pari di Criscito, Cassata, Zappacosta e Melegoni, tutti fermi ai box. È lecito pensare che Maran potrebbe virare al Franchi sul 4-4-2, quest’anno mai utilizzato nell’undici iniziale. Molto probabile, invece, che la coppia d’attacco sia di nuovo quella formata da Scamacca (sono sue il 46 per cento delle reti rossoblù di quest’anno) e dall’uzbeko Shomurodov, il cui ambientamento prosegue velocemente. Tenendo bene a mente i tormenti della notte del Franchi, il 26 maggio 2019, ultima giornata di campionato, sfida decisiva per la salvezza, con il Grifone affidato a Prandelli che lunedì invece telecomanderà da remoto la sua Fiorentina.