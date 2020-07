GAZZETTA, Mister DDR: la Viola lo vuole in panca

Ampio spazio all'indiscrezione rilanciata ieri sera da Sky sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, ovvero i rumors che vorrebbero Daniele De Rossi come futuro allenatore della Fiorentina già per la stagione 2020/21: "Mister De Rossi: la Fiorentina lo vuole per la panchina" è il titolo che propone il quotidiano che sottolinea come una cosa nata fra amici di vecchia data è diventata un’idea e chissà che non possa in futuro tramutarsi in qualcosa di concreto. Dopo aver provato in tutti i modi a far diventare De Rossi un giocatore della Fiorentina, non è detto che il matrimonio non si consumi sotto un’altra forma, quella della panchina. Da Firenze raffreddano la pista anche perché la Fiorentina sta andando male e sottovalutare i finali di stagione in difficoltà è molto pericoloso. In realtà Pradè e De Rossi stanno parlando, la trattativa è avviata. Ci sarà tempo, nel caso, per affrontare la questione patentino: De Rossi ce l’ha, ma non per allenare in Serie A (lo supporterà un collega in attesa che faccia il corso).