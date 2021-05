GAZZETTA, Milenkovic torna nel mirino dell'Inter

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport una possibili “occasioni” per l'Inter del prossimo anno porta a Firenze, dove c’è in uscita Nikola Milenkovic, 23 anni, nazionale serbo, già 118 partite in A con 11 reti, un contratto in scadenza nel 2022. Milenkovic è sul taccuino di Ausilio e Marotta da diverso tempo e quest’estate potrebbe essere quella giusta per tentare l’affondo. Il serbo reputa finita la sua avventura in viola e vuole giocare la Champions. L’Inter monitora la situazione, anche perché il bunker nerazzurro non sembra aver bisogno di ritocchi. Ma è anche vero che Skriniar e De Vrij sono giocatori che hanno mercato e l’Inter dovrà ascoltare ogni proposta. Così, dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per loro, Milenkovic diventerebbe il primo obiettivo per rinforzare la difesa.