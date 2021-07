GAZZETTA, La Fiorentina insiste per Zaccagni

Zaccagni torna prepotentemente al centro delle attenzioni di diversi club, con la Fiorentina in avanscoperta tra nuovi sondaggi e valutazione degli eventuali costi. Il giocatore del Verona, che ha un contratto in scadenza nel 2022, per il momento non rinnova l’accordo con la società gialloblù. Sull’esterno si è rimessa in movimento ora la Fiorentina. Commisso e il suo staff valutano il giocatore del Verona come un investimento. Di contro l’Hellas, senza la firma sul rinnovo, deve valutare con attenzione la possibile cessione per evitare di correre il rischio poi di una valutazione sicuramente ridimensionata. La scelta di Zaccagni in viola ben si lega alle necessità del tecnico italiano, che predilige un gioco dinamico e aggressivo dove Mattia avrebbe una possibilità importante di mettersi in luce, con un tipo di calcio veloce e sperimentale. La Fiorentina sta cercando di capire la fattibilità dell’affare, anche in virtù della richiesta del Verona di 15 milioni. Non c’è soltanto la Fiorentina però sulle tracce di Zaccagni perché, sullo sfondo, si fa avanti lanche a candidatura dell’Atalanta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.