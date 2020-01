GAZZETTA, La Fiorentina in dieci batte l'Atalanta

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso riparte oggi per New York sapendo già il giorno del suo ritorno in Italia: il 29 gennaio avrà luogo il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, così il presidente gigliato sarà in tribuna a San Siro. Ieri, infatti, la sua squadra ha battuto l'Atalanta, dimostrando per una volta di avere più più "fame", più grinta, più voglia di vincere rispetto al proprio avversario. I nerazzurri hanno invece messo in campo meno muscoli del solito, e soprattutto si sono presentati al Franchi senza l'abituale ferocia agonistica. Infine, primo gol in viola per Cutrone: con un vero centravanti dall’inizio della stagione - si legge - quella della Fiorentina sarebbe stata tutta un’altra storia.