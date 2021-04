GAZZETTA, Il Milan studia i talenti: Vlahovic in pole

Il Milan si è innamorato di Dusan Vlahovic e si capisce anche perché: è il primo classe 2000 a segnare almeno venti gol in Serie A (sei nel campionato scorso, 15 nell’exploit di questa stagione) ed è uno dei quattro nati a partire dagli anni duemila ad aver realizzato almeno 20 gol in uno dei cinque tornei continentali più importanti. Tuttavia, Commisso farà di tutto per non lasciarselo scappare. L’accordo con la Fiorentina scade nel 2023 e il presidente gli ha proposto di estendere i termini dell’accordo con conseguente aumento dell’ingaggio: almeno triplicato dai 400mila euro attuali, oltre ad altri ricchi bonus. Per questo i rossoneri potrebbero virare su Scamacca del Genoa, il cui prezzo si aggira intorno ai 25 milioni. Cifre molto più contenute rispetto ai 40 di base del serbo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.