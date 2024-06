GAZZETTA, I nomi per l'attacco tra Arnautovic e Icardi

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport riporta i movimenti per trovare un 9 da mettere quanto prima a disposizione di Palladino da parte della Fiorentina. Pradè ha intenzione di portare a Firenze due punte considerando l'addio di Belotti, scrive la rosea: il nome di cui più si è parlato con l’Inter è quello di Marko Arnautovic, che ha concluso la stagione in nerazzurro con 7 reti e 3 assist. Un veterano da affiancare a un giovane che potrebbe rappresentare un’operazione interessante anche per i nerazzurri.

Poi c'è la suggestione Mauro Icardi, dichiarato però incedibile dal Galatasaray. Tra i profili più giovani c'è Andrera Pinamonti su cui c'è una forte concorrenza del Como. Piace anche Mateo Retegui del Genoa, valutato attorno ai 20 milioni e rientrante nei paletti economici del club che ha fissato la priorità del centravanti non spendendo più di 25 milioni. Profili più a buon mercato sono quelli di Nikola Krstovic (contatti con l’agente del montenegrino ma non ancora con il Lecce) e Milan Djuric, il gigante bosniaco reduce dalla mezza stagione con Palladino al Monza.