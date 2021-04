GAZZETTA, Fiorentina con il cuore. Juve senza senso

La Gazzetta dello Sport distribuita stamani in edicola analizza il pareggio di ieri tra Fiorentina e Juventus. Se da lato Vecchia Signora i campanelli d'allarme sono più d'uno, passando da numerosi errori tattici di Pirlo (su tutti viene citato Ramsey, miglior incursore, utilizzato come play) all'assenza di grinta oltre che di senso, in casa Fiorentina di cuore se ne è visto eccome: Amrabat sembra quello di Verona, Ribery corre come un bambino e Vlahovic, al di là del rigore, strappa palloni ai centrali ospiti. L'unico ad essere arrivato a 17 gol più precocemente di lui è l'indimenticato Pecos Bill Virgili, mentre lo straniero che ha fatto meglio in viola è Batistuta, con 23.