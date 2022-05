GAZZETTA, Commisso non molla ancora Torreira

Finché c’è diritto (di riscatto) c’è speranza. Anche se dopo la rottura dei giorni scorsi pare difficilissima una nuova inversione di marcia, la Fiorentina avrebbe in teoria ancora per una settimana la possibilità di riscattare Torreira dall’Arsenal per 15 milioni. I tifosi hanno preso a cuore le sorti del centrocampista tanto da creare l’hashtag #riscattatetorreira. Anche di questo ha parlato il presidente Rocco Commisso ieri dagli States. "Sono deluso da ciò che è successo dopo l’ultima di campionato e qualcuno c’è cascato facendo questa petizione. Ma il procuratore sa cosa ha fatto e con me non la spunta. Spero che si possa “rivisitare” la situazione Torreira nelle prossime settimane, ma non voglio essere né ottimista né pessimista". Ricucire pare difficile, ma i contatti fra i dirigenti viola e l’agente non sembrano terminati. Il procuratore ha fatto più volte sapere che secondo lui l’accordo per l’ingaggio futuro da circa 2,7 milioni sarebbe stato disatteso. La versione viola è diversa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.