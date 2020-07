GAZZETTA, Clima disteso al Franchi. Dubbio tridente

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nelle ore della vigilia il Torino si è dato una missione: tornare a far punti fuori casa. L’ultimo successo lo portò la Befana (2-0 alla Roma), poi sette stop di fila: un filotto negativo mai verificatosi nel dopoguerra. Se questa sera al Franchi il clima è decisamente più disteso del previsto, lo si deve anche per l'exploit della Fiorentina a Lecce dove sia Chiesa che Cutrone sono andati a bersaglio. Non si è capito se Iachini manderà subito in campo il suo tridente oppure se alternerà le punte disponibili in vista di Inter e Roma, i prossimi impegni in calendario. Di sicuro Cutrone va a caccia della sua terza segnatura consecutiva, cosa mai riuscitagli in serie A.