GAZZETTA, Adesso segna sempre Luka Jovic

Un inizio da incubo, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, un finale dove non si capisce bene se la Fiorentina può essere soddisfatta o se possa avere qualche rammarico. I viola superano il Basaksehir con una doppietta di Jovic, la ciliegina sulla torta europea, e guadagnano la sicurezza dei play off contro una delle retrocesse d’Europa League. Il rammarico è che si poteva evitare. Contro una squadra che non aveva ancora preso gol in Europa, e solo quattro in campionato, la banda Italiano confeziona un produzione industriale di occasioni e se ne mangia due clamorose. Fosse riuscita a vincere con tre gol di scarto, pareggiando la differenza reti, si sarebbe giocata il primato all’ultima gara facendo a chi segna di più. Ora invece la tenue speranza è che i turchi non battano i teneri Hearts, ovviamente vincendo col tenerissimo Riga. Ma in fondo sono più le gioie che i rimpianti: la Fiorentina in crisi si è ritrovata nel gioco, nella determinazione e nelle occasioni, anche se in difesa l’errore grossolano è sempre dietro l’angolo.