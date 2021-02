GAZZETTA, Addio Milenkovic e Pezzella. Vlahovic...

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto della situazione sui rinnovi in casa viola. L'unica nota positiva sembra essere quella di Vlahovic. I suoi agenti prendono tempo, ma lui vuole restare. La Fiorentina gli offrirà un contratto a 1,5 milioni per 12 mesi, ma all'interno ci potrebbe essere una clausola rescissoria. Futuro lontano da Firenze per Nikola Milenkovic, il serbo è conteso dalle due squadre di Manchester e dalla sua cessione la Fiorentina dovrebbe guadagnare 35 milioni. Sembra che anche capitan Pezzella sia sul punto di dire addio alla Viola: su di lui si sono proposte in passate Roma e Milan. I giallorossi parrebbero la destinazione favorita e da Trigoria potrebbero arrivare golose contropartite. Per quanto riguarda Ribery, se ne parlerà a fine stagione o quando sarà raggiunta la salvezza. L'impressione è che l'eventuale cifra del rinnovo sia non vicina ai 4 milioni percepiti ora. Anche Caceres potrebbe rimanere per un'ulteriore stagione, ma con uno stipendio nettamente inferiore.