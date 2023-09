GASPERINI, Un solo dubbio sulla formazione titolare

FirenzeViola.it

Come riportato da La Nazione Gasperini ha già in mente la formazione titolare da schierare a Firenze questa sera. La Dea ripartirà con il solito 3-4-2-1. In difesa Gasperini dovrà decidere tra Toloi (reacuperato totalmente) e Djimsiti, unico ballottaggio della formazione nerazzurra, le altre due maglie sono destinate a Scalvini e Kolasinac. A centrocampo la mediana sarà formata di Ederson e De Roon, mentre gli esterni saranno Zappacosta e Ruggeri. In attacco il titolare sarà Scamacca e dietro di lui ci saranno Koopmeiners e De Katelare.