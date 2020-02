GALLI, Ora anche Firenze si fida di Dragowski

"Dragowski è un ottimo portiere, la Fiorentina ha fatto bene ad investire su di lui e adesso ha trovato un punto di riferimento per il presente e per il futuro". Parole e musica di Giovanni Galli, che al Corriere dello Sport ha commentato le prestazioni del portiere polacco per il quale si parla di un prolungamento del contratto al 2025 (leggi qui). "Di lui ora si fidano anche i tifosi. […] E la Fiorentina è a posto nel ruolo per tanti campionati a venire".