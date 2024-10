FUSER, Il Toro si gioca la Conference con Viola e Bologna

FirenzeViola.it

Diego Fuser, ex Torino e Fiorentina, nell'intervista rilasciata oggi a Tuttosport ha parlato proprio dei granata di Vanoli, sorpresa di questo avvio di stagione. Tanto che alla domanda sulla possibile entrata in Europa da parte del Torino, risponde: "Ci sarà da soffrire come sempre, ma dico di sì. Chiaramente ci sono 6-7 squadre superiori al Toro, che se la gioca con Fiorentina e Bologna per un posto in Conference League. Ecco perché non drammatizzerei per la sconfitta interna contro la Lazio, che resta per organico un gradino sopra ai granata".