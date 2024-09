FREY, Per la Fiorentina rinunciai a un milione di ingaggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sebastien Frey ha scritto la sua biografia dal titolo Istinto puro (in uscita dall'11 settembre in libreria). Nel libro, come racconta La Repubblica-Firenze, non può mancare la parentesi della sua carriera a Firenze:

"Fu il figlio di Diego Della Valle a chiudere il contratto. Aveva cinque anni e disse al padre: in porta voglio solo Frey. Era un bel progetto, ero entusiasta e per venire alla Fiorentina rinunciai a un milione di ingaggio" così racconta l'ex portiere viola. Frey subì poi un brutto infortunio al ginocchio per un contrasto con Zalayeta, poi il ritorno in campo e il percorso in Champions con la vittoria ad Anfield e la sconfitta contro il Bayern Monaco per l'errore dell'arbitro Ovrebo con offerte importanti da tutta Europa: "Con Giovanni (suo procuratore) fui molto chiaro, dalla Fiorentina non me ne vado. Alla fortuna devi andare incontro e io sentivo che a Firenze avevo saldato il conto".