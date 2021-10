FREITAS, Non avrei mai svelato la volontà di Vlahovic

Carlos Freitas, ex dirigente della Fiorentina, è stato uno che, insieme a Corvino, ha contribuito a portare Vlahovic a Firenze. Nell'edizione odierna de La Nazione c'è una sua interessantissima intervista: "Quando il giocatore ha iniziato ad avere spazio nella rosa era più facile rinnovare il contratto, ma ora quello che per la Fiorentina è uno sforzo economico enorme, forse per altre società non lo è. In ogni caso non mi è mai successo di mettere in vendita un calciatore a 21 mesi dalla scadenza. Magari sapevo che aveva rifiutato il rinnovo, ma mai avrei svelato la sua volontà".

Freitas poi spiega che, per uscire da questa situazione, serve la massima professionalità possibile da parte di tutti, ma 70 milioni rimangono tanti per lui: "Era già difficile prima, figuriamoci ora. Il mercato ha avuto un calo dei costi del 30% e solo pochi in scadenza possono trarre benefici dall'attuale situazione. Vlahovic è uno di questi. Nel calcio non si fa beneficienza e dire no ai viola era un suo diritto. Sento dire che dovrebbe essere lasciato in tribuna, ma per me sarebbe una scelta autolesionista. Il serbo saprà sopportare questa situazione e continuerà ad essere un grande professionista. Italiano punterà su di lui, ma mi auguro solo che non si rompa l'idillio che si è ricreato in città tra la squadra e i tifosi".