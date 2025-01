FRANCHI, Numeri da big match: sogno 22mila spettatori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Sarà una cornice di pubblico degna di una super sfida quella che caratterizzerà domani lo stadio Franchi. Come spiega questa mattina La Nazione, a poco più di 24 ore dall’inizio del match contro il Napoli sono circa 20mila i biglietti che sono stati staccati per il primo appuntamento del 2025 a Campo di Marte.

Un numero destinato a salire in fretta e che, nelle speranze della Fiorentina, potrebbe arrivare a sfiorare quota 22mila. Al momento restano tagliandi in vendita in tutti i settori, ad eccezione del parterre di Maratona: destinati ad andare in fumo quelli del parterre di tribuna, mentre una disponibilità più ampia c’è un po’ in tutte le altre zone (ad eccezione della Curva Ferrovia).