FRANCHI, No del Ministero all'abbattimento. I ricorsi...

No all’abbattimento ma sì a una ristrutturazione anche massiccia dello stadio Franchi. Questo è più o meno il senso del responso che potrebbe dare alla richiesta della Fiorentina il Ministero dei beni culturali già nelle prossime ore, al più tardi entro la prossima settimana. A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica, che però sottolinea come oltre al no di Commisso vada scongiurata anche l'ipotesi dei ricorsi. L'associazione Nervi Project si dice infatti pronta a portare il dossier al Tar, il comitato Salviamo il Franchi e forse il Fai potrebbero unirsi alla causa. E la vertenza potrebbe non fermarsi nemmeno al solo tribunale amministrativo regionale. L'ora X per il futuro del Franchi, insomma, suona davvero.