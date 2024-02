FRANCHI, La prima con la Ferrovia chiusa e senza tabellone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fiorentina-Lazio - riporta questa mattina La Repubblica (ed. Firenze) sarà a suo modo una partita storica: per la prima volta infatti un settore dello stadio Franchi sarà chiuso per permettere il restyling del vecchio impianto di Nervi. La Curva Ferrovia infatti, dopo l’ultima apparizione con il pubblico contro il Frosinone, da stasera e fino alla fine del campionato sarà inagibile. In queste settimane a causa dei lavori al vecchio tabellone segnapunti, che si concluderanno entro la fine di marzo, poi fino a maggio per gli interventi sul cemento armato che serviranno per mettere in sicurezza tutta la curva.

Complice la chiusura della Ferrovia lo spettacolo sugli spalti sarà sì bello ma non da tutto esaurito. L’orario serale di lunedì, i prezzi da big match e tutta un’altra serie di problematiche non incentiveranno al sold-out o al pubblico delle grandi occasioni. Per la società viola sarebbe un gran risultato tagliare il traguardo dei 25mila presenti, magari convincendo all’ultimo gli indecisi con promozioni vantaggiose.