FRANCHI, Il tifo insorge: tutti con forti responsabilità

Sulle pagine odierne de La Nazione, il quotidiano analizza oggi quella che è stata la reazione del Franchi al fischio finale del match contro il Torino. Si è trattato - scrive il giornale - di una contestazione ad alto volume, mai volgare né tanto meno scomposta. Proprio per questo da cogliere nella sua vera essenza. La curva, in fondo, non ha mai fatto mancare sostegno e vicinanza anche nei momenti più delicati e proprio per questo il messaggio è ancora più netto e pesante. Nei confronti di tutti, richiamati alle proprie responsabilità e messi davanti alla necessità di una svolta a partire dalla sfida contro la Lazio.

Inevitabile visto che la vittoria manca dalla gara con il Cagliari. Era l'8 dicembre. Da quel momento sei partite e 2 punti, ma soprattutto una involuzione pericolosa e dopo essere stati sempre 'coccolati' è arrivata la sferzata anche da chi non ha mai fatto mancare il sostegno.