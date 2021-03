FRANCHI, Il Comune va avanti: rilievi con i droni

Palazzo Vecchio sta andando avanti sul progetto di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Come riporta La Nazione, l'obiettivo del Comune è pubblicare il bando internazionale entro la fine di aprile. Avere così un vincitore e un progetto esecutivo entro giugno 2024, per dare poi il via ai lavori in tempo per concluderli entro il 2026. In questi giorni sono in corso sullo stadio i rilievi con i droni e i laser-scan, in modo da consegnare agli studi di architettura che parteciperanno al concorso tutti i dati necessari per essere in grado di presentare la loro idea progettuale entro due mesi. Sarà infine la commissione internazionale scelta dal Comune di Firenze a decidere il progetto vincitore. Ed entro sessanta giorni dovrà infine essere prodotto il progetto definitivo ed esecutivo.