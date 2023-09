FRANCHI, Firenze risponde: si va oltre quota 30mila

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Firenze ha risposto presente per l'Atalanta. Come riporta La Nazione (e come anticipato) saranno oltre 30mila gli spettatori al Franchi per godersi il rientro della Fiorentina in campo. Ieri sera la quota dei biglietti venduti compresi gli abbonati superava i 29mila, quindi potrà essere messo nel mirino il record della stagione attuale di 30.923 spettatori visti contro il Lecce.

La prevendita ci ha messo qualche giorno a decollare, ma nelle ultime ore sono stati in tanti quelli che hanno deciso di non far mancare il proprio supporto ai ragazzi di Italiano e chissà, magari anche rivolgere qualche fischio a Gasperini, mai amato a Firenze con il rapporto che è precipitato negli ultimi anni.