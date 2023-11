FRANCHI, Fiorentina apre ad un project financing

FirenzeViola.it

Dopo il respingimento del ricordo del Tar del Lazio contro il definanzimento dei 55 milioni assegnati per la ristrutturazione del Franchi, nel pre-partita di Milan-Fiorentina c’è stata un’apertura nei confronti del Comune da parte del dg della Fiorentina Joe Barone, al quale sono subito seguite le parole del Sindaco Dario Nardella. Come sottolinea La Nazione, al momento la situazione parla di 151 milioni previsti nel quadro economico della gara per il restyling e 55 milioni mancanti.

Questi, tuttavia, non sono previsti nella gara attuale per la progettazione esecutiva dello stadio, ma solo come opzione successiva: ciò significa che se Palazzo Vecchio riuscirà lo stesso a trovare quelle risorse il vincitore della gara avrà automaticamente un affidamento integrativo. Il Comune adesso ricorrerà al Consiglio di Stato, ma l’apertura della Fiorentina potrebbe aprire la strada anche ad un project financing.