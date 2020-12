FRANCHI, È ancora caos. Nardella: "Solo il restyling"

Dopo l'uscita del Sovrintendente Pessina sullo stadio Franchi (definito "estremamente ben conservato"), quest'oggi l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino torna ad analizzare l'argomento legato all'impianto di Campo di Marte: bocche cucite da Roma sul futuro dello stadio — «è una questione tecnica non riguarda il ministro, e non si rilasciano dichiarazioni su procedimenti in corso» dicono dal dicastero dei Beni culturali — e sui tempi in cui arriverà la risposta su cosa si può conservare e cosa demolire. Ma il dibattito sul nuovo Franchi o sul nuovo stadio della Fiorentina ieri non si è certo fermato. Su tema hanno preso la parola successivamente il sindaco di Firenze Dario Nardella ("Il mio obiettivo è non permettere, costi quel che costi, che il Franchi rimanga un monumento abbandonato, con tutte le conseguenze negative su un quartiere che invece vive dell’attività dello stadio, di attività commerciali connesse, culturali: la strada maestra non può che essere il restyling del Franchi").