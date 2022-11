FRANCHI, Diventerà la nuova casa per l'Italrugby?

Lo stadi Franchi potrebbe diventare la nuova casa per la Nazionale italiana di rugby. A darne notizia, questa mattina, è La Repubblica (ed. Firenze) che sottolinea come questa sia un'ipotesi della Federugby dopo il successo di pubblico nella gara con l'Australia vinta dagli azzurri a Firenze: "Siamo ancora emozionati" racconta il presidente del comitato regionale rugby toscano Riccardo Bonaccorsi. "È stata una giornata unica, storica, con la vittoria della nazionale che ha chiuso una giornata in cui tanti bambini hanno giocato a rugby e in cui abbiamo portato tremila studenti a vedere la partita". Il successo dei ragazzi di Crowley ha reso Firenze un vero e proprio stadio talismano per l’italrugby, con voci che vorrebbero il Franchi come la sede del rugby italiano: "È chiaro che i lavori direstyling del Franchi penalizzeranno un po’ tutto ma sia il presidente Innocenti che la federazione vorrebbero Firenze perché da un punto di vista logistico, turistico e sportivo può essere un riferimento rugbystico importante", spiega Bonaccorsi.