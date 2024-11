FRANCHI, Col Pafos in 10mila, con l'Inter sold out da 22mila

FirenzeViola.it

Nella sua edizione odierna, la Repubblica (edizione fiorentina) si focalizza sull'affluenza di pubblico attesa al Franchi per partite ravvicinate contro Pafos e Inter.

Come già anticipato da FirenzeViola.it, domani contro i ciprioti in Conference League sono attesi circa 10mila spettatori, mentre per lo scontro diretto contro i nerazzurri di domenica sera lo stadio andrà verso il tutto esaurito, con circa 22mila spettatori (numero che non può andare oltre, come accaduto ad esempio col Verona, per ragioni d'ordine pubblico, ovvero i settori cuscinetto che andranno lasciati vuoti per motivi di sicurezza, ndr).