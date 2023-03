FORMAZIONE, Dubbi da sciogliere a sinistra e davanti

Dopo aver presentato le insidie logistiche della trasferta in Anatolia, il Corriere Fiorentino fa il punto sui dubbi di Vincenzo Italiano. "Tra le due sfide- scrive il quotidiano locale- il mister ruoterà parecchio (non ci sarà Sottil, non convocato per una botta in allenamento), con un occhio di riguardo proprio per la sfida di coppa".

I dubbi sono dietro, a sinistra, dove mancheranno Cristiano Biraghi (squalificato) ed Aleksa Terzic (infortunato). In porta salgono le quotazioni di Salvatore Sirigu, mentre davanti il ballottaggio è il solito, con le quotazioni Luka Jovic (che partirà solo oggi da Madrid per raggiungere la squadra) in ribasso rispetto a quelle di Arthur Cabral.