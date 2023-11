FLORENZI, Cosa rischia dopo l'indagine per scommesse

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessandro Florenzi è tra gli indagati per il caso scommesse e come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan ha fatto sapere di aver appreso la notizia dalle agenzie e di non essere a conoscenza del coinvolgimento del giocatore.

Gli investigatori hanno scoperto decine e decine di siti clandestini per un giro di milioni e milioni di euro. Per la Procura di Torino i giocatori rappresentano un aspetto marginale dell’inchiesta. Vogliono capire chi gestisce i siti in questione: il sospetto è che dietro ci sia la criminalità organizzata. Dunque, Florenzi nei prossimi giorni può essere ascoltato dalla Procura. Intanto, la Rosea sottolinea che a livello penale, Florenzi rischia al massimo una multa mentre sul piano sportivo sarà determinante capire se puntava sul calcio. Qualora fosse così, la questione si ingrandirebbe non poco e il milanista potrebbe andare incontro a una squalifica, come è accaduto per Tonali e Fagioli, che hanno confessato e patteggiato e hanno già iniziato a scontare i rispettivi periodi lontano dal calcio.