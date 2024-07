FLACHI, Nico non si vende. Insieme a Colpani si può

FirenzeViola.it

Francesco Flachi, intervistato oggi da La Nazione, parla dell'attacco della Fiorentina partendo da Kean: "Per me Kean è una prima punta. E’ uno che sa attaccare bene lo spazio, ha fisico, poi… Dipenderà tutto da lui. Non ci sono vie di mezzo. Kean dovrà dimostrare a Firenze tutte le sue qualità e la sua forza". Poi dice la sua su un eventuale addio di Nico Gonzalez: "Alt.

Qui il discorso è assolutamente diverso. Parlare di Nico significa parlare di un giocatore unico e che in giro ce ne sono pochissimi. Ammettiamo che ti portino tanti milioni e che tu decida di cedere Nico, ok? Sai come va a finire poi? Che tutti quei milioni devi andare a rispenderli per cercare uno come lui. Uno che, probabilmente, sul mercato non c’è e quindi rimani lì, col cerino in mano". Anche se dovesse arrivare Colpani, secondo l'ex attaccante viola la Fiorentina dovrebbe fare muro per Nico.