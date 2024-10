FLACHI, Beltran più 10 che 9. Lo vedrei bene con Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Fiorentina, oggi allenatore del PSM Rapallo in Promozione, Francesco Flachi è stato intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio. Queste le sue parole riguardo alla posizione di Lucas Beltran come riportate dal quotidiano sportivo: "Beltran è arrivato qui con tante pressioni e aspettative addosso. Secondo me è tra i centravanti migliori che hanno giocato a Firenze negli ultimi anni. Magari non è stato valorizzato dal modo di giocare della Fiorentina, sia con Italiano che con Palladino. Non mi è mai sembrato una punta centrale Lo vedo più come un dieci che come un nove. La scorsa stagione non ha avuto continuità. Italiano ha fatto troppe rotazioni tra gli attaccanti e per un attaccante è difficile perché ti viene a mancare fiducia e continuità".

Il paragone con Batistuta gli ha messo troppa pressione?

"Non penso perché il paragone non esiste. Primo perché nessuno può essere paragonato a Batistuta e secondo perché sono due attaccanti con caratteristiche diverse. Beltran lo vedo più simile a me, è una seconda punta. Secondo me potrebbe fare bene in coppia con Kean ma nel confronto con Gudmundsson al momento vedo l'islandese più completo".

A gennaio In prestito o ancora qui?

"Un'esperienza lontano dalla Fiorentina può fargli bene. Però credo abbia tutte le potenzialità per imporsi anche qui. A gennaio si tireranno le somme ma dico che manca ancora tanto. In due mesi e mezzo nel calcio può succedere di tutto. Che consiglio darei a lui e alla Fiorentina? Intanto deve essere bravo Palladino a gestirlo, con lui deve essere più psicologo che allenatore. E poi a lui, da attaccante, direi che questi momenti fanno parte della carriera. A volte la porta diventa piccolissima. Ma basta un secondo, un tiro giusto, per farla diventare di nuovo grande".