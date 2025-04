Fiorentina, tutto è possibile in questo finale di stagione: per non rimanere delusi serve vincere

In questo campionato di Serie A può ancora succedere di tutto. Dalla lotta per lo scudetto tra Inter e Napoli alla sfida salvezza tante sono le squadre che hanno ancora tanto da dire. Tra queste la Fiorentina che, al momento 8° con 56 punti, è in corsa per un posto in Europa. Distante quattro punti dal Bologna quarto, tre da Juventus e Lazio quinte e uno dalla Roma settima. Dietro c'è il Milan che sembra fuori dai giochi in campionato ma vincendo la Coppa Italia ruberebbe un posto in Europa League alle formazioni in lotta.

Al di là dei calcoli la Fiorentina deve ragionare partita dopo partita, anche perché, come sottolineato da La Nazione oggi in edicola, ancora ci sono tanti scontri diretti. I gigliati devono giocare contro Roma e Bologna, i giallorossi oltre ai viola hanno Inter, Atalanta e Milan, la Lazio invece deve ancora affrontare Inter e Juventus. Sarà lotta vera fino all'ultima giornata.