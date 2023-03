FIORENTINA, Tre fronti aperti: il futuro viola in 9 gare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto questa mattina da La Nazione Italiano ha voluto un’amichevole per tenere alto il ritmo dei suoi. Appuntamento quindi a domattina, quando al ‘Franchi’ arriverà il Seravezza Pozzi Calcio. Una sorta di rodaggio contro un club di Serie D, in vista delle 9 partite in 30 giorni che aspettano la Fiorentina. La stagione riprenderà da San Siro, con l’Inter che attende la squadra di Italiano il primo aprile alle 18. Quattro giorni dopo (5 aprile ore 21) ed ecco la Fiorentina di scena a Cremona per l’andata della Semifinale di Coppa Italia. Partita da non fallire. Altri tre giorni e saremo alla vigilia di Pasqua, quando al Franchi arriverà lo Spezia (8 aprile alle 14,30). Qualche ora in famiglia e via verso la Polonia e il Lech Poznan giovedì 13 aprile alle 21. Classico ritorno a notte fonda, poi testa all’Atalanta che arriverà al Franchi lunedì 17 alle 20.45. Il tempo di una seduta di scarico e sarà già vigilia di Conference, con il Lech Poznan per il ritorno il 20 aprile alle 18.45 a Firenze. Tre giorni dopo ecco la Fiorentina di scena a Monza (domenica 23 alle ore 15). Poi ri-ecco la Cremonese, in arrivo a Firenze il 27 (ore 21) per il ritorno della Semifinale di Coppa Italia. Infine i viola chiuderanno il mese (30 aprile alle 18) al Franchi contro la Sampdoria.