FIORENTINA, Male con le "piccole", trend da invertire

Non sarà una passeggiata, oggi, contro la Sampdoria già salva. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la Fiorentina soffre le cosiddette squadre minori. Venezia, Empoli e Salerno sono le tre sconfitte più dolorose di questa squadra, che dovrà rispondere sul campo per invertire questo trend davvero negativo. Così come dovrà cambiare anche quello in trasferta: coi club dalla decima posizione in giù, lontano dal Franchi i viola hanno raccolto 13 punti su 30 disponibili. Si tratta quindi di quattro vittorie, un pari e cinque sconfitte.