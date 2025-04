Fiorentina-Kean, prove d'intesa. Moise pensa al Cagliari, occhio al Bayern

Le ambizioni della Fiorentina hanno un nome e un cognome precisi e ben identificati: Moise Kean. Lo sottolinea stamani il Corriere dello Sport - Stadio parlando dell’incontro avvenuto a Cagliari tra la Fiorentina - rappresentata nell’occasione dal dg Ferrari, dal ds Pradè e soprattutto dal presidente Commisso - e il proprio attaccante per ragionare di un futuro insieme.

Emerge un quadro piuttosto positivo dopo l’incontro, con il quotidiano che scrive: “Prove d’intesa”. Ne serviranno altri, di incontri, ma ci sono le basi per evitare traumi come accaduto in altre occasioni. Va tenuto d’occhio soprattutto il Bayern Monaco - spiega il quotidiano - che si è aggiunto alla lunga lista di pretendenti per l’attaccante classe 2000 provando ad attivare la clausola da 52 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio prossimi. Il giocatore per ora non ci pensa e non vuole pensarci, l’unico obiettivo è portare la Fiorentina più in alto possibile partendo già stasera da Cagliari, dove c’è un appuntamento molto importante per non buttare al vento ogni speranza in campionato.