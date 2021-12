FIORENTINA, Il 29 la prima volta in viola di Ikoné

Dopo le visite mediche a Firenze, Jonathan Ikoné si è concesso una breve vacanza e domani sarà in città per mettersi a disposizione di Italiano dal giorno successivo, quando è stato fissato il ritrovo dei giocatori viola dopo la breve pausa cominciata il 23. Il mercato invernale aprirà ufficialmente il 3 gennaio e quel giorno la Fiorentina potrà depositare il contratto di acquisto dell’esterno francese: tutto già definito con il Lille sulla base di un assegno da da 15 milioni più bonus. La società francese, che si è riservata anche una percentuale sulla futura rivendita di Ikoné, si è resa disponibile a rilasciare un’autorizzazione per far allenare il giocatore con la Fiorentina anche prima dell’ufficialità del trasferimento. Mercoledì dunque Ikoné farà conoscenza diretta con Italiano e i compagni, in modo da poter entrare subito in contatto con i metodi di lavoro dell’allenatore e mettersi a disposizione il prima possibile anche per le partite.