FIORENTINA, Doppia operazione con il Real Madrid?

Come riportato dal Corriere Fiorentino, complice la presenza in città di Ramadani, agente della punta del Real Madrid Luka Jovic, i viola non perdono di vista l’obiettivo principale per l’attacco. Anche ieri del futuro del serbo si è parlato in modo approfondito, con la Fiorentina forte della preferenza accordata da parte del giocatore che a Firenze spera di ritrovare la miglior condizione (e quindi una convocazione per il Mondiale in Qatar). Così mentre si lavora per trovare il punto d’incontro sull’ingaggio, con gli spagnoli che dovrebbero accollarsi la metà dei 6 milioni percepiti a Madrid, anche il nome di Odriozola è tornato di moda. Con la pista Dodò raffreddata per le pretese dello Shakhtar Donetsk, che chiede almeno 15 milioni per il brasiliano, la Fiorentina pensa a un nuovo tentativo per il terzino destro in una doppia operazione con i freschi campioni d’Europa.