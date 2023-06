FIORENTINA, Condanna l'episodio di Praga: "Inaccettabile"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nell'edizione odierna dè La Repubblica Firenze è presente un articolo dedicato all'episodio che ha visto coinvolto il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. "Siamo morti dentro", dirà il capitano con quella fascia in testa a coprire la ferita, nel post partita della finale di Conference League contro il West Ham. Mai come stavolta pareva possibile alzare un trofeo. Nonostante il lancio di bicchieri e di una sigaretta elettronica, che gli provoca otto punti di sutura, mentre si apprestava a battere il calcio d'angolo, Biraghi non ha fatto alcuna sceneggiata. Non è nel suo stile, né in quello della Fiorentina.

Questi comportamenti, così come il pugno dato a Bianco a Sivas da parte di un tifoso avversario, sono inaccettabili, soprattutto per una competizione che vuole sentirsi grande. La stessa società Viola ha condannato tramite una nota ufficiale l'episodio di Praga: "Questo inaccettabile comportamento ha condizionato la prestazione dell’atleta e dei suoi compagni, consapevoli di essere su un terreno di gioco non solo più calcistico ma anche pericoloso per la propria incolumità". Adesso spetterà alla Commissione Disciplinare Uefa prendere dei provvedimenti nei confronti del West Ham.