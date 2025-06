Fiorentina, con Dzeko esperienza e carisma. Tuttosport: "Tutti pazzi per lui"

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha abbracciato Edin Dzeko. L'accordo con la Fiorentina per motivi burocratici verrà ratificato e ufficializzato a inizio luglio (ecco perché non sono state ancora apposte le firme e slitta la presentazione di alcune settimane) ma i termini sono quelli emersi in questi giorni: un anno di contratto a 1,8 milioni di euro più bonus e opzione per il rinnovo automatico al raggiungimento di determinati obiettivi legati al numero delle presenze e dei gol, si legge su Tuttosport.

La Fiorentina ha puntato sull’attaccante bosniaco, bruciando la concorrenza del Bologna, per immettere nel gruppo ancor più esperienza e carisma, non per mettere pressione a Kean che resta il punto fermissimo e confermatissimo della squadra al netto della clausola rescissoria da 52 milioni esercitabile in Italia e all’estero dal 1° al 15 luglio che alimenta inevitabili voci di mercato e avvolge di incertezza il futuro dell’ex centravanti juventino.