Fazzini ha fato l'ok alla Fiorentina. Ma piacciono anche Bennacer, Anjorin e Traoré

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Fiorentina, partendo dall'ultimo nome per ordine di tempo accostato alla Fiorentina, ovvero quello di Jacopo Fazzini. Dopo l'affare Dzeko che ha appesantito la media anagrafica, la Fiorentina vuole svecchiare la rosa. E ha puntato proprio il classe 2003, cercando così di anticipare le altre pretendenti per un calciatore che difficilmente rimarrà in Serie B.

Per cederlo l'Empoli vuole 15 milioni. Una cifra alta che può essere limata, anche perché la Fiorentina è forte dell'ok del calciatore, che è entusiasta di trasferirsi a Firenze e avrebbe già stipulato una bozza d'accordo con il club gigliato. Gli altri nomi che si fanno sono quelli di Ismael Bennacer, in uscita dal Milan, che lo valuta 13-14 milioni, ma anche su un altro pezzo pregiato della bottega empolese di Corsi come Tino Anjorin. Il casting per il centrocampo annovera anche Ahmed Junior Traoré e il sogno Morten Frendrup.