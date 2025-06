Dzeko e la cura del dettaglio. La Repubblica-Firenze: "Ecco come ha allungato la sua carriera"

La Repubblica-Firenze rivive il blitz di ieri di Edin Dzeko al Viola Park, come primo giorno da nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante bosniaco arriva dopo un grande biennio in Turchia con la maglia del Fenerbahce ed un bottino di 46 gol, malgrado abbia appena compiuto 39 anni. Del resto la cura maniacale del proprio fisico, unita alla massima attenzione all’alimentazione così come alla qualità del sonno e del riposo, gli ha allungato decisamente la carriera. Fino al 2018 il bosniaco era un professionista serissimo, esattamente come molti suoi compagni.

Poi un ulteriore scatto mentale lo ha portato a curare nuovi dettagli anche dal punto di vista fisico. Dzeko è tirato a lucido come se stesse “rubando” qualche anno a Madre Natura. Lo sport del resto è il fulcro della sua vita, quando non lo pratica lo guarda in tv ed anche la moglie Amra è stata fondamentale nei meccanismi che lo hanno portato alla cura di ogni dettaglio dal punto di vista fisico. Anche lei è entusiasta della scelta fiorentina e presto si caleranno a tutti gli effetti nella comunità cittadina.