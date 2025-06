Calciomercato Fiorentina vicina a Fazzini. Caccia a una punta giovane: idee Esposito e Piccoli

vedi letture

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

All-in su Fazzini

La Fiorentina si avvicina a Jacopo Fazzini. Dopo i positivi contatti tra il club viola e gli agenti, Pradè e Goretti hanno avviato la trattativa con l'Empoli per assicurarsi il centrocampista attualmente impegnato con la Nazionale U21. I viola dovranno limare un po' la distanza tra domanda e offerta, ma c'è ottimismo: si conta di chiudere entro la prossima settimana.

Baby bomber

Dopo l'acquisto di Dzeko la Fiorentina continua a cercare una punta giovane da inserire nelle rotazioni. Continuano i contatti con l'entourage di Pio Esposito, con cui i viola hanno parlato anche nelle scorse ore. Spunta però anche il nome di Roberto Piccoli, calciatore che i viola stanno tenendo sott'occhio da tutta la stagione e che potrebbe avere un costo più contenuto dell'ex Spezia di proprietà dell'Inter.

In attesa di Gud news

Nessun passo avanti nella trattativa tra la Fiorentina e il Genoa per il riscatto di Albert Gudmundsson. I viola non vogliono pagare i 17 milioni di euro previsti dall'accordo dell'estate scorsa a causa del procedimento penale che coinvolge l'islandese e che terminerà solo il prossimo novembre. Il Genoa ha però già ricevuto diversi sondaggi, tra cui quelli di Roma e Bologna.

Gelo Dodo

Tra la Fiorentina e l'entourage di Dodo è gelo totale. Nessun passo avanti in chiave rinnovo di contratto ma anche nessuna offerta congrua in arrivo dall'Italia o dall'estero per l'esterno brasiliano. Il rischio è quello di ripartire la prossima stagione da separati in casa.

Kean nicchia

L'Al Qadsiah continua il proprio pressing per Moise Kean, pronto ad alzare l'offerta d'ingaggio a 20 milioni di euro netti a stagione. L'attaccante non è attratto dal calcio arabo e vuole restare in Europa. Priorità ai viola ma il mercato delle punte non è ancora entrato nel vivo e, purtroppo, potrebbe da un momento all'altro coinvolgere anche la punta viola.