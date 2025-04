Fiorentina-Celje 2-2, Poesio: "Ma in Spagna servirà di più"

"La certezza è che in semifinale contro il Betis Siviglia servirà molto di più. Di quanto mostrato ieri al Franchi contro i volenterosi ma modesti avversari del Celje, ma anche di più di quanto fatto vedere in questa edizione della Conference League. Perché con il pareggio di ieri la Fiorentina ha sì raggiunto la terza semifinale consecutiva della Conference League ma ha anche sofferto tanto, probabilmente più del dovuto". Si apre così l'editoriale, a firma di Ernesto Poesio, presente sulle colonne odierne del Corriere Fiorentino. Il giornalista si concentra poi sull'analisi della gara andata in scena ieri sera al Franchi: "Meglio pensare allora che il bello debba ancora arrivare. E che la squadra di Palladino trovi anche in Europa un po’ più di solidità difensiva e una migliore capacità di gestire il doppio confronto per non ritrovarsi a contare i rimpianti. Intanto però il passaggio obbligato del turno è arrivato, anche se con inaspettata fatica. Soprattutto alla luce delle scelte dell’allenatore che per la prima volta in questa edizione della Conference aveva scelto di non ricorrere al turn over e di mandare in campo la miglior formazione possibile. Ci è voluta ancora una volta un’intuizione solitaria di Kean a scacciare i fantasmi, così come nel primo tempo era toccato al solito David De Gea salvare la difesa viola da un gol che avrebbe complicato ancora di più la partita".

Infine Poesio chiosa sul finale di stagione che attende i viola: "e. Un finale di stagione in cui tutto è ancora possibile, dal migliorare quanto fatto la scorsa stagione a restare con un pugno di mosche in mano, con tanti rimpianti e relative inevitabili polemiche. Non resta che giocare partita dopo partita. Da ieri ce ne sono due in più in programma per una semifinale che si preannuncia aperta a ogni risultato. A patto di mettere in campo qualcosa in più".