"Fiorentina, c'è ancora da sudare", questa l'apertura di TuttoSport

"Vincere e ipotecare così la qualificazione alle semifinali. La Fiorentina si è presentata nel piccolo ma caldissimo Stadion Zdezele di Celje con questa missione. E se pure Raffaele Palladino ha scelto di ruotare, e non di poco, i suoi uomini più di quanto previsto, iniziando da Zaniolo e Moreno rilanciati al posto di Kean e Dodo, Adli per Fagioli e Folorunsho sulla fascia sinistra – l’obiettivo è stato raggiunto". Si aprono così le pagine di TuttoSport dedicate ai temi di casa Fiorentina. Ranieri, Mandragora e il solito De Gea decisivi. Una vittoria importante ma giovedì al Franchi è vietato abbassare la guardia.

Un successo che ci voleva, anche perché è il secondo quest'anno in trasferta in Europa, il primo era arrivato oltre sei mesi fa a San Gallo per 4-2. Una gara comunque complicata perché la formazione di Riera è tutt'altro che da sottovalutare. Palladino opta per un ampio turn over con sei cambi rispetto alla gara di San Siro e i viola ci mettono un po' prima di assestarsi in campo con tanti giocatori non nella loro miglior condizione e adattati in altre posizioni. Il tecnico campano può dirsi contento a metà perché i gigliati, andati sul doppio vantaggio, nel finale hanno rischiato di prendere il gol del pareggio. Tra una settimana il ritorno al Franchi senza gli squalificati Dodo, Moreno e Zaniolo.