RFV Maietta esalta il Bologna: "Coppa Italia meritata. Italiano bravo a compattare l'ambiente"

Domenico Maietta, ex difensore tra le altre di Verona, Bologna ed Empoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Weekend". Queste le sue parole sul Bologna: "E' stato un crescendo dal 2015. Sono cambiate le figure societarie, ora negli ultimi anni ha trovato Sartori che ha saputo costruire con poco una squadra forte in tutti i reparti. Lui è uno dei migliori dirigenti in Italia. E' stato bravo quando è andato via Thiago Motta a prendere Italiano che ha dimostrato di essere un allenatore capace. Ha compattato un ambiente un po' perplesso. Ha vinto una Coppa Italia a mio avviso meritatissima".

Quale è il segreto del Bologna? "L'anno scorso c'era una bella atmosfera. Quest'anno c'era grande entusiasmo ma non era facile perché erano andati via giocatori importanti. Italiano è stato bravo a compattare il gruppo, a fare un lavaggio del cervello ad alcuni giocatori, vedi Orsolini. I risultati poi ti aiutano, vincere aiuta a vincere a crea mentalità".

Che differenza c'è tra il Bologna di Saputo e la Fiorentina di Commisso? "Saputo è stato bravo, il progetto è iniziato 10 anni fa. Poi si è circondato di di dirigenti bravi, come Fenucci e Di Vaio. Ha cambiato tanti direttori sportivi, da Corvino a Sabatini, ed ora Sartori. Commisso invece è stato super bravo, perché in poco ha creato un centro sportivo fenomenale. Ha conquistato due finali nel giro di poco. Sta creando un qualcosa di importante anche vedendo il mercato. Il progetto è conquistare la Champions però è un lavoro che richiede del tempo".

Comuzzo? "La società gli ha fatto un contratto importante. Palladino lo sta facendo crescere, crede tanto in lui. Questo fa capire la forza della Fiorentina, mantenere uno come Comuzzo vuol dire tanto. Ci sta anche che non giochi, ma fa parte della sua crescita. La difesa è molto buona. Ranieri ha la fascia e significa che il mister qualcosa ha visto in lui".