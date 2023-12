FIORENTINA, Bene pure senza Nico. Ora la Roma

FirenzeViola.it

Come scrive nell'edizione oggi in edicola il Corriere Fiorentino, la Fiorentina contro la Salernitana è stata bella, concreta ma soprattutto vincente. Ovviamente la Salernitana non è la Roma, e domenica i viola all'Olimpico saranno chiamati ad offrire una prova di continuità rispetto alla gara di ieri pomeriggio. Tornando alla gara contro i campani, i ragazzi di Italiano(alla novantesima panchina in viola) sono partiti fortissimo, riuscendo a sbloccare e mettere subito in discesa la partita.

Cosa non facile vista l'assenza del bomber viola Nico Gonzalez. Invece sono andati a segno finalmente Sottil e soprattutto Beltran, oltre all'ormai solito sigillo del rientrante Jack Bonaventura. Insomma una Fiorentina bella, più verticale e incisiva del solito, che riesce a riportare a casa tre punti importantissimi nella lotta all'Europa. Unica pecca l'occasione, per fortuna sprecata, di Ikwuemesi che ha tolto per un attimo la tranquillità ai tifosi viola dopo un primo tempo dominato.