FIORENTINA, Adesso Commisso si gioca il futuro

La Nazione evidenzia gli oltre 100 milioni che arriveranno a giugno dalla Juventus per gli affari Chiesa e Vlahovic. Il vero test per la credibilità di un progetto come quello viola che pare essere decollato in questa stagione, dopo un paio di anni di affanni e apprendistato - scrive il quotidiano - Ora si presenta l’occasione di dare alla squadra una fisionomia europea: tocca a Commisso, che ora si gioca il futuro, alimentare una passione che si era appena riaccesa.