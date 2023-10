FIORE-EMPOLI, Attesi 27mila spettatori: mille empolesi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Saranno circa 27mila i tifosi presenti stasera al Franchi: lo scrive il Corriere Fiorentino, che aggiunge come di questi, circa mille saranno distribuiti nel settore ospiti. Il derby tra Fiorentina ed Empoli, match in programma stasera alle ore 20:45 avrà una buona cornice di pubblico e inaugurerà una quattro giorni in cui la Viola tornerà al Franchi anche giovedì sera, nel terzo incontro dei gironi di Conference League, contro il Cukaricki.

Il successivo impegno in casa sarà domenica 5 novembre nel big-match contro la Juventus: il Corriere ricorda come in occasione di queste tre partite casalinghe tra l’altro, la Curva Fiesole omaggerà la propria storia e quella dei gruppi che ne hanno fatto la storia visto che proprio in questi giorni cade il 50simo anniversario della nascita degli Ultras Viola e del movimento ultras a Firenze.