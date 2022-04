FIO-UDINESE, Può slittare di 24h per... la Primavera

Non c’è davvero pace per l’aprile della Fiorentina, già di per sé congestionato da altri 4 impegni tra campionato e Coppa Italia in meno di tre settimane: è infatti al vaglio in queste ore un possibile nuovo stravolgimento dei calendari in vista della fine del mese. La Lega di Serie A ha comunicato che la finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Fiorentina è stata confermata per mercoledì 27 alle 18 a Venezia, nel giorno in cui la prima squadra dovrebbe recuperare la sfida contro l’Udinese saltata per Covid. Per far sì che le due gare non vengano disputate lo stesso giorno, sarebbe allo studio la possibilità di posticipare l’impegno in campionato di 24 ore, a giovedì 28: al momento sembra essere questa l’ipotesi in vantaggio.

